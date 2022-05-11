Тарасова - о Тутберидзе: В США свои правила, которые мы, попадая в их страну, должны придерживаться

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на заявление директора американского катка в Норвуде Ребекки Стамп о том, что Этери Тутберидзе не разрешат приближаться ко льду в США.

«У них есть свои правила, которые мы, попадая в их страну, должны придерживаться. Я считаю, это неправильно, но я не знаю правил», - приводит слова Тарасовой «СЭ».

Накануне сообщалось, что Тутберидзе на этой неделе будет в Бостоне, где тренируется дочь наставницы Диана Дэвис, которая выступает в паре с Глебом Смолкиным. Спортсмены представляют Россию, но не имеют права участвовать в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.