Авербух: После Пападакис и Сизерона лидером станет тот, у кого будет история без слюней

Серебряный призер Олимпийских игр в Илья Авербух считает, что российскому танцевальному дуэту Александра Степанова - Иван Букин по силам захватить лидерство в мировом фигурном катании после ухода французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона.

«Сейчас захватит лидерство тот, у кого будет говорящая история, лаконичная, без шелухи, без слюней, я имею в виду чрезмерных эмоций, но все-таки история показана.

Кто это будет? Я вижу, что Степанова и Букин. У них, конечно, большой потенциал внутренний, дай бог, чтоб они смогли его показать на соревнованиях, которые будут», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, Пападакис и Сизерон являются олимпийскими чемпионами, серебряными призерами Игр, а также пятикратными чемпионами мира. В свою очередь, Степанова и Букин впервые участвовали в Олимпийских играх в Пекине, где не смогли побороться за награды. Серебро в соревнованиях танцоров завоевал другой российский дуэт - Виктория Синицина и Никита Кацалапов.