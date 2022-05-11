«Маразм». Навка – о решении представителей США запретить Тутберидзе приближаться ко льду

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на решение руководство катка в Бостоне запретить Этери Тутберидзе находиться у льда и возле бортика во время тренировок ее дочери Дианы Дэвис.

«Кошмар какой-то… Это сумасбродство, совсем уже сумасшествие какое-то, маразм, не хочу комментировать дальше», – приводит слова фигуристки Metaratings.

Напомним, накануне Тутберидзе улетела в Бостон, чтобы оценить новую программу Дэвис, которая выступает в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным. Ранее в СМИ появилась информация о том, что у Этери Георгиевны могут возникнуть проблемы в США, вплоть до задержания.

Позже стало известно, что руководство катка, на котором тренируются Дэвис и Смолкин, запретило наставнице находиться возле бортика.