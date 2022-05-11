Депутат Госдумы - о поездке Тутберидзе в США: Человек едет к дочери. Что здесь такого?

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова прокомментировала поездку Этери Тутберидзе в США к своей дочери Диане Дэвис.

«Что здесь такого? Человек едет к дочери. Она какое-то время работала в США. Она просто помогает. У нее сейчас межсезонье, потом вернется и снова будет работать. У людей не может быть жизни? Тут я ее осуждать не собираюсь», - приводит слова Журовой Sport24.ru.

Напомним, накануне Тутберидзе улетела в Бостон, чтобы оценить новую программу Дэвис, которая выступает в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным. Ранее в СМИ появилась информация о том, что у Этери Георгиевны могут возникнуть проблемы в США, вплоть до задержания.

Позже стало известно, что руководство катка, на котором тренируются Дэвис и Смолкин, запретило наставнице находиться возле бортика.