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Тренер чемпионки мира-2022 среди юниоров назвала несправедливом отстранение российских фигуристов

Турнир в отсутствие россиян выиграла американка Левито.
12 мая 2022 11:29
автор: Максим Скороходов

Тренер Юлия Кузнецова, которая привела американскую фигуристку Изабо Левито к победе на юниорском чемпионате мира этого года, раскритиковала решение Международного союза конькобежцев по отстранению россиян.

«Русские девочки толкают нас вперед. Мы рассчитывали, что с нашей усиленной короткой программой мы попробуем посоревноваться с россиянками, потому что у нас был запланирован лутц-риттбергер во второй половине, который она достаточно стабильно и чисто исполняла на тренировках. Мы были очень недовольны, что русских девочек сняли. Это несправедливо. Никакие дети и никакие спортсмены здесь ни при чем», - приводит слова Кузнецовой Sport24.ru.

Добавим, что второе место в соревновании девушек на юниорском чемпионате мира заняла кореянка Син Джиа, а третье - американка Линдси Торнгрен.

Неофициальный медальный зачет всего турнира выиграла сборная США, завоевав три золотых и одну бронзовую награды.

источник: Sport24.ru
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