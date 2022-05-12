Тренер чемпионки мира-2022 среди юниоров назвала несправедливом отстранение российских фигуристов

Тренер Юлия Кузнецова, которая привела американскую фигуристку Изабо Левито к победе на юниорском чемпионате мира этого года, раскритиковала решение Международного союза конькобежцев по отстранению россиян.

«Русские девочки толкают нас вперед. Мы рассчитывали, что с нашей усиленной короткой программой мы попробуем посоревноваться с россиянками, потому что у нас был запланирован лутц-риттбергер во второй половине, который она достаточно стабильно и чисто исполняла на тренировках. Мы были очень недовольны, что русских девочек сняли. Это несправедливо. Никакие дети и никакие спортсмены здесь ни при чем», - приводит слова Кузнецовой Sport24.ru.

Добавим, что второе место в соревновании девушек на юниорском чемпионате мира заняла кореянка Син Джиа, а третье - американка Линдси Торнгрен.

Неофициальный медальный зачет всего турнира выиграла сборная США, завоевав три золотых и одну бронзовую награды.