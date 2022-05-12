Американский фигурист Чжоу заявил, что сборная США должна получить золото командного турнира

Американский фигурист Винсент Чжоу считает, что сборная США должна быть признана олимпийским чемпионом «Пекина-2022» в команде из-за допинга российской фигуристки Камилы Валиевой.

О положительной допинг-пробы фигуристки на триметазидин, сданной во время чемпионата России, стало известно после завершения командного первенства Олимпиады.

«Мы готовы ждать неделю, две, полгода, четыре года. Это зависит не от нас. Я солидарен с моими партнёрами по сборной США и спортсменами из других стран. Однако мы не можем никак серьёзно повлиять на результаты расследования», - приводит слова Чжоу RT, ссылаясь на Figure Skaters Online.

Добавим, что все пробы Валиевой на Олимпиаде показали отрицательный результат, это стало одной из причин, почему ей позволили выступить на индивидуальном турнире. При этом все результаты с ее участием являются предварительными до завершения расследования.