Авербух начал работу с Туктамышевой: Это в некотором роде эксперимент

Известный хореограф Илья Авербух, сообщивший о начале тренерской карьеры, поставит экспериментальную программу для российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

«Музыка достаточно сложная, написанная российским композитором, большим другом Лизы. Специально написана для этой программы. Лиза в ней может раскрыться по-другому, это в некотором роде эксперимент», – сказал Авербух для «Матч ТВ».

Также он подчеркнул, что окончательное решение будет принимать тренер фигуристки Алексей Мишин.

«Будем еще показывать эту программу Алексею Николаевичу, он ее пока еще не видел, Лиза приехала в Москву специально для постановки этой программы. Это действительно что-то новое для нее, и Лиза сама сказала, что хочет попробовать, поэкспериментировать», – заключил Авербух.

Напомним, 25-летняя Туктамышева является двукратной чемпионкой мира, а также чемпионкой Европы.