Тарасова считает, что американцы обнаглели

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала американского фигуриста Винсента Чжоу, который заявил, что сборная США должна быть признана олимпийским чемпионом «Пекина-2022» в команде из-за допинга российской фигуристки Камилы Валиевой.

О положительной допинг-пробы фигуристки на триметазидин, сданной во время чемпионата России, стало известно после завершения командного первенства Олимпиады.

«А Чжоу выиграл золотые медали, чтобы такое заявлять? Американцы просто обнаглели! Я даже не думаю о том, что они и без нас смогут взять олимпийское золото», - приводит слова Тарасовой Sport24.ru.

Добавим, что все пробы Валиевой на Олимпиаде показали отрицательный результат, это стало одной из причин, почему ей позволили выступить на индивидуальном турнире. При этом все результаты с ее участием являются предварительными до завершения расследования.