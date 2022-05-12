Ягудин посоветовал Чжоу попробывать обыграть сборную России

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил слова американца Винсента Чжоу, заявившего что сборная США должна быть признана олимпийским чемпионом «Пекина-2022» в команде из-за допинга российской фигуристки Камилы Валиевой.

О положительной допинг-пробы фигуристки на триметазидин, сданной во время чемпионата России, стало известно после завершения командного первенства Олимпиады.

«Они там не хотят сначала просто обыграть сборную России? Желать можно все, что угодно. Но чтобы получить золотые медали или хотеть их получить, надо сначала обыграть нашу команду. А на данный момент сделать это просто невозможно. В сборной России сильнейшие фигуристы», - приводит слова Ягудина Sport24.ru.

Напомним, что сборная США заняла на командном турнире второе место, уступив России.

Добавим, что все пробы Валиевой на Олимпиаде показали отрицательный результат, это стало одной из причин, почему ей позволили выступить на индивидуальном турнире. При этом все результаты с ее участием являются предварительными до завершения расследования.