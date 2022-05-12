Мишина рассмешило предположение, что Туктамышева может уйти к Авербуху

Тренер чемпионки мира в фигурном катании Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин не верит в то, что его воспитанница может перейти к Илье Авербуху.

«Это какой-то бред. До свидания, я этого вопроса не слышал (смеется)», - приводит слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Добавим, накануне стало известно о том, что фигуристка попросила Авербуха помочь ей в постановке новой программы под музыку своего хорошего друга композитора (имя не называется). Спортсменка специально прибыла в столицу для встречи с Авербухом.

Прокат не предусматривает исполнение четверных прыжков, однако, по словам продюсера, его можно будет туда вставить в любой момент.