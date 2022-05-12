Бестемьянова ответила американскому фигуристу, призвавшему лишить Россию золота Олимпиады

Олимпийская чемпионка в фигурном катании Наталья Бестемьянова ответила американскому фигуристу Винсенту Чхоу на его слова о том, что золотая медаль олимпийских игр в Пекине за выступления в командном турнире должна достаться сборной США.

«Лично для меня выиграла наша российская команда! Логично и вчистую. Если бы мы знали о допинговом скандале с Камилой Валиевой, то могли бы произвести замену. Любая другая девочка нашей команды заняла бы первое место! Других вариантов, кроме как золота у наших, у меня нет», - приводит слова Бестемьяновой Sport24.ru.

Напомним, МОК пока считает результаты командного первенства, в котором россияне завоевали золото, предварительными в связи с обнаружением в допинг-пробе выступавшей за сборную России Камилы Валиевой следов запрещенного препарата - триметазидина.