Тихонов допустил, что на Тутберидзе могут применить закон Родченкова

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов не поддержал поездку российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе в США.

«Этери не учла, что американцы приняли закон Родченкова. Все спортсмены, уличённые в допинге на соревнованиях, где участвовали американские спортсмены, считаются угрозой населению Америки и её интересам. Но Этери на это глубоко наплевать или имеет место незнание вопроса, а потому ведёт себя она по-хамски», - приводит слова Тихонова «Метарейтинг».

Напомним, что во время Олимпиаде в Пекине выяснилось, что подопечная Тутберидзе Камила Валиева сдала положительный допинг-тест. Однако, данный факт нарушения был выявлен на чемпионате России. На Играх-2022, где принимали участие американские спортсмены, ее пробы были «чистыми».