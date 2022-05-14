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Бронзовый призер ЧМ Гачинский не считает целесообразным исполнение пятерных прыжков на соревнованиях

Спортсмен объяснил свою позицию
14 мая 2022 17:39
автор: Александр Шульгин

Бронзовый призер чемпионата мира в фигурном катании Артур Гачинский объяснил, почему он не считает целесообразным исполнение фигуристами пятерных прыжков на соревнованиях.

«Чтобы войти в историю как спортсмен, который впервые исполнил пятерной, конечно, оправдан. Но исполнить пятерной на соревнованиях - другая задача. Здесь, наверное, риск будет не оправдан», - приводит слова фигуриста «Спорт день за днем».

Напомним, накануне американский фигурист русского происхождения Илья Малинин выложил в своих соцсетях видео с тренировки, на котором он чисто исполняет четверной аксель. Если Малинин сможет приземлить его на соревнованиях, то станет первым в истории фигуристом, кому это удастся.

источник: «Спорт день за днем»
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Бронзовый призер ЧМ Гачинский не считает целесообразным исполнение пятерных прыжков на соревнованиях
Спортсмен объяснил свою позицию
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