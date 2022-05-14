Бронзовый призер ЧМ Гачинский не считает целесообразным исполнение пятерных прыжков на соревнованиях

Бронзовый призер чемпионата мира в фигурном катании Артур Гачинский объяснил, почему он не считает целесообразным исполнение фигуристами пятерных прыжков на соревнованиях.

«Чтобы войти в историю как спортсмен, который впервые исполнил пятерной, конечно, оправдан. Но исполнить пятерной на соревнованиях - другая задача. Здесь, наверное, риск будет не оправдан», - приводит слова фигуриста «Спорт день за днем».

Напомним, накануне американский фигурист русского происхождения Илья Малинин выложил в своих соцсетях видео с тренировки, на котором он чисто исполняет четверной аксель. Если Малинин сможет приземлить его на соревнованиях, то станет первым в истории фигуристом, кому это удастся.