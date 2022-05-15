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Суд прекратил дело об избиении фигуриста Соловьева за примирением сторон

Фигурист не выступает на соревнованиях с 2018 года.
15 мая 2022 12:42
автор: Александр Поволоцкий

Тверской районный суд Москвы прекратил уголовное дело об избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева.

Как сообщает ТАСС, решение принято после примирения сторон. Суд отпустил из-под стражи двух фигурантов дела.

Соловьев был избит в ночь на 21 декабря, после того как заступился за свою гражданскую супругу, керлингистку Анну Сидорову. После осмотра врачи диагностировали у него «ушиб головного мозга средней тяжести». После инцидента в полицию были доставлены двое напавших на спортсмена Яковцев и Смирнов. Это повлекло за собой потерю потерпевшим трудоспособности на срок более трех недель.

В суде представитель фигуриста указал, что фигуранты дела принесли Соловьеву свои извинения и раскаялись в содеянном, а также полностью загладили причиненный потерпевшему вред.

Отметим, что представитель прокуратуры возражал против прекращения уголовного дела, но на решение суда позиция гособвинителя не повлияла.

В конце декабря Соловьев был выписан из больницы и принял участие в шоу Татьяны Навки «Красавица и чудовище». К слову, Дмитрий не выступает с 2018 года, после того как его партнерша по танцам на льду Екатерина Боброва завершила карьеру.

источник: ТАСС
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