Суд прекратил дело об избиении фигуриста Соловьева за примирением сторон

Тверской районный суд Москвы прекратил уголовное дело об избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева.

Как сообщает ТАСС, решение принято после примирения сторон. Суд отпустил из-под стражи двух фигурантов дела.

Соловьев был избит в ночь на 21 декабря, после того как заступился за свою гражданскую супругу, керлингистку Анну Сидорову. После осмотра врачи диагностировали у него «ушиб головного мозга средней тяжести». После инцидента в полицию были доставлены двое напавших на спортсмена Яковцев и Смирнов. Это повлекло за собой потерю потерпевшим трудоспособности на срок более трех недель.

В суде представитель фигуриста указал, что фигуранты дела принесли Соловьеву свои извинения и раскаялись в содеянном, а также полностью загладили причиненный потерпевшему вред.

Отметим, что представитель прокуратуры возражал против прекращения уголовного дела, но на решение суда позиция гособвинителя не повлияла.

В конце декабря Соловьев был выписан из больницы и принял участие в шоу Татьяны Навки «Красавица и чудовище». К слову, Дмитрий не выступает с 2018 года, после того как его партнерша по танцам на льду Екатерина Боброва завершила карьеру.