Дмитрий Соловьев: После травмы головы стал заметно заикаться

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев рассказал, как проходит его восстановление после травм, полученных в ходе драки.

Спортсмен был избит в ночь на 21 декабря, после того как заступился за свою гражданскую супругу, керлингистку Анну Сидорову. После осмотра врачи диагностировали у него «ушиб головного мозга средней тяжести». После инцидента в полицию были доставлены двое напавших на спортсмена Яковцев и Смирнов.

Накануне стало известно, что Тверской районный суд Москвы прекратил уголовное дело об избиении фигуриста.

«Я довольно много занимался и продолжаю заниматься с логопедом, когда понял, что после травмы головы стал заметно заикаться, и в целом, как мне кажется, динамика очень хорошая. Периодически возникают проблемы с давлением, головные боли, но это уже мелочи. Я по жизни вообще оптимист», — приводит RT слова Соловьева.

Добавим, что суд отпустил из-под стражи двух фигурантов дела.