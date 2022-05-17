Тихонов назвал Губерниева и Тутберидзе родственными душами по ругани матом

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на то, что комментатор Дмитрий Губерниев назвал его маразматиком и агентом ЦРУ.

Добавим, что Губерниев вступился за тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которую в свою очередь Тихонов обвинил в хамстве за поездку к дочери в США.

«Когда он защитил Тутберидзе, а большинство моих знакомых из мира фигурного катания меня поддержали, они так объяснили его поступок: «Они родственные души. Тутберидзе матом ругается не меньше его». Поэтому Губерниеву нужно начать с себя. Сложно найти спортсмена, которого он бы не оскорбил», - приводит слова Тихонова «Метарейтинг».

Напомним, что Тутберидзе улетела в Бостон, чтобы оценить новую программу Дианы Дэвис, которая выступает в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным.