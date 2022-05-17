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Глава ФФККР Горшков стал единственным кандидатом на выборах президента организации

Выборы пройдут в конце мая.
Глава ФФККР Горшков стал единственным кандидатом на выборах президента организации
17 мая 2022 15:04
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФФККР

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков стал единственным кандидатом на выборах президента организации.

Согласно документу, опубликованному пресс-службой ФФККР, без конкуренции пройдут выборы генерального директора (кандидат - Александр Коган), его заместителя (Галина Голубкова) и ответственного секретаря (Вячеслав Зайцев).

Выборы пройдут 25 мая. Горшков возглавляет ФФККР с 2010 года, с этого момента он уже дважды переизбирался на пост президента организации.

источник: Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
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