Глава ФФККР Горшков стал единственным кандидатом на выборах президента организации

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков стал единственным кандидатом на выборах президента организации.
Согласно документу, опубликованному пресс-службой ФФККР, без конкуренции пройдут выборы генерального директора (кандидат - Александр Коган), его заместителя (Галина Голубкова) и ответственного секретаря (Вячеслав Зайцев).
Выборы пройдут 25 мая. Горшков возглавляет ФФККР с 2010 года, с этого момента он уже дважды переизбирался на пост президента организации.