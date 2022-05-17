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Жулин стал тренером двух новых пар фигуристов

Наставник рассказал, с кем из спорстменов будет работать в канун нового сезона
17 мая 2022 16:34
автор: Александр Шульгин

Серебряный призер Олимпийских игр в фигурном катании Александр Жулин рассказал о том, что стал тренером двух новых танцевальных дуэтов.

«Новой партнёршей Андрея Багина стала Софья Тютюнина - пара будет работать со мной. Разница партнеров в возрасте? Вообще не смущает, все нормально. Софья в любом случае выходила бы из юниоров на взрослый уровень, ей нужен был сильный партнер. Думаю, Багин - как раз сильный и подходящий для Тютюниной партнер.

Также со мной начал работать дуэт Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. С обеими парами мы уже начали работать, почти поставили произвольные программы и в ближайшее время начнём работу над ритм-танцем», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, в настоящее время российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ISU. Из-за этого они уже были вынуждены пропустить чемпионат мира во французском Монпелье.

источник: Чемпионат.com
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