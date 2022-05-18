Тарасова предположила, отберут ли у России золото командного турнира ОИ на фоне скандала с Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова предположила, могут отобрать у России золото командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине из-за допинг-скандала с фигуристкой Камилой Валиевой.

«Раньше я бы сказала, что я уверена. А сейчас, в связи с такими новостями и такими решениями Федерации фигурного катания, не знаю. Думаю, что не посмеют забрать», - приводит слова Тарасовой Post News.

Напомним, что на прошедшей Олимпиаде в Пекине Валиева стала победительницей командного турнира. После этого стало известно, что в декабре 2021 года 15-летняя спортсменка сдала положительную допинг-пробу. В ее тесте было найдено запрещенное вещество – триметазидин.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил россиянку до одиночных соревнований, в которых она заняла четвертое место.