Тарасова заявила, что не удивлена желанию Трусовой выучить пятерной прыжок

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила шансы российской фигуристки Александры Трусовой исполнить на соревнованиях пятерной прыжок.

Отметим, что 17-летняя спортсменка заявила о том, что поставила перед собой цель разучить и исполнить данный элемент в своих программах.

«Удивило ли меня заявление Трусовой? Нет, я не удивилась. Я бы сперва хотела увидеть всю программу на соревнованиях с чисто исполненными четверными прыжками. А потом уже и пятерной», - приводит слова Тарасовой Post News.

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021.