Бережная не считает Загитову величайшей фигуристкой России

Олимпийская чемпионка в парном катании Елена Бережная призналась, что не считает Алину Загитову величайшей фигуристкой в истории России. Сегодня, 18 мая, Алина празднует свое 20-летие.

«Многие великие фигуристы существуют на свете. Самая великая - Ирина Роднина, а все остальное - это все остальное», - приводит слова Бережной «Спорт день за днем».

Напомним, Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Россиянка является олимпийской чемпионкой (2018), а также чемпионкой мира (2019) и Европы (2019).