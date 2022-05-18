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Бережная не считает Загитову величайшей фигуристкой России

Сегодня, 18 мая, Алина празднует свое 20-летие.
18 мая 2022 14:59

Олимпийская чемпионка в парном катании Елена Бережная призналась, что не считает Алину Загитову величайшей фигуристкой в истории России. Сегодня, 18 мая, Алина празднует свое 20-летие.

«Многие великие фигуристы существуют на свете. Самая великая - Ирина Роднина, а все остальное - это все остальное», - приводит слова Бережной «Спорт день за днем».

Напомним, Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Россиянка является олимпийской чемпионкой (2018), а также чемпионкой мира (2019) и Европы (2019).

источник: «Спорт день за днем»
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