«Сказочная принцесса». Навка поздравила Загитову с днем рождения

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поздравила российскую фигуристку Алину Загитову с днем рождения. Сегодня, 18 мая, спортсменке исполняется 20 лет.

«С днем рождения, наша сказочная принцесса! Алина, моя милая девочка, ты настоящая трудолюбивая пчелка с потрясающим талантом и твёрдым спортивным характером, которые помогают тебе в жизни добиваться тех высот, к которым ты стремишься!», - написала Навка в своем Телеграме.

Напомним, Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Россиянка является олимпийской чемпионкой (2018), а также чемпионкой мира (2019) и Европы (2019).