Команда Тутберидзе поздравила Загитову с днем рождения: Пусть греет душу теплый солнца свет!

Команда заслуженного тренера России Этери Тутберидзе поздравила олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову с днем рождения. Сегодня, 18 мая, спортсменке исполняется 20 лет.

«Тебе желаем мы, Алина, быть счастливой! Пусть греет душу теплый солнца свет! На льду во всем терпения и силы! Здоровья крепкого, удачи на сто лет!» - говорится в соцсетях коллектива.

Напомним, Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Россиянка является олимпийской чемпионкой (2018), а также чемпионкой мира (2019) и Европы (2019).