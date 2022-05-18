Наталья Забияко возобновляет карьеру и будет выступать за Канаду

Российская фигуристка Наталья Забияко приняла решение возобновить свою карьеру.

По информации «РИА Новости», новым партнером Забияко станет канадский фигурист Закари Дэйлман, младший брат бронзовой медалистки чемпионата мира 2017 года Габриэль Дэйлман. Забияко и Дэйлман будут представлять Канаду и тренироваться в этой стране у Бруно Маркотта.

Напомним, до 2014 года Забияко представляла Эстонию, затем переехала в Россию и встала в пару к Александру Эньерту, с которым они выиграли серебряные медали Олимпиады в Корее.

Наталье 27 лет, ее новый партнер будет моложе нее.