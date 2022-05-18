Тарасова отреагировала на переезд Забияко в Канаду

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала смену спортивного гражданства бывшей российской фигуристкой Натальей Забияко.

«У нас есть кому выступать всегда, но жаль, что потеряли хорошую девочку, которая от нас уходит. Хорошо, что нашла себе там партнера. У нас, видимо, его не оказалось. Каждый человек - это потеря. Просто мы должны создать такую обстановку, чтобы от нас никто не уходил. Хотя в мире фигурного катания все привыкли к таким переходам. Ко мне тоже многие переходили. Можно девочке пожелать удачи и счастливого пути. Он будет нелегким», - приводит слова Тарасовой «РИА Новости».

Напомним, до 2014 года Забияко представляла Эстонию, затем переехала в Россию и встала в пару к Александру Эньерту, с которым они выиграли серебряные медали Олимпиады в Корее.

Наталье 27 лет, ее новый партнер будет моложе нее.