«Кто это такая? Флаг ей в руки». Роднина - о решении Забияко выступать за Канаду

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на информацию о том, что Наталья Забияко возобновляет карьеру в статусе канадской спортсменки.

«А кто это такая? Флаг ей в руки, пусть выступает за Канаду. Мне как-то от ее перехода все равно, у нас есть много более именитых спортсменов», - приводит слова Родниной «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что новым партнером Забияко станет канадский фигурист Закари Дэйлман, младший брат бронзовой медалистки чемпионата мира 2017 года Габриэль Дэйлман. Забияко и Дэйлман будут представлять Канаду и тренироваться в этой стране у Бруно Маркотта.

Напомним, до 2014 года Забияко представляла Эстонию, затем переехала в Россию и встала в пару к Александру Эньерту, с которым они выиграли серебряные медали Олимпиады в Корее.

Наталье 27 лет, ее новый партнер будет моложе нее.