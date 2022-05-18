Авербух поддержал россиянку Забияко, решившую выступать под флагом Канады

Хореограф и продюсер Илья Авербух отреагировал на информацию о том, что Наталья Забияко возобновляет карьеру в статусе канадской спортсменки.

«Наташа чувствует, что не реализовала себя до конца. Здесь нет речи о том, что действующий спортсмен покидает Россию ради другой страны. Просто у нас огромная конкуренция в парном катании. Невозможно перезапустить карьеру, выступая за Россию, а вот в другой стране, где конкуренция гораздо ниже, почему нет?» - приводит слова Авербуха РИА Новости.

Ранее сообщалось, что новым партнером Забияко станет канадский фигурист Закари Дэйлман, младший брат бронзовой медалистки чемпионата мира 2017 года Габриэль Дэйлман. Забияко и Дэйлман будут представлять Канаду и тренироваться в этой стране у Бруно Маркотта.

Напомним, до 2014 года Забияко представляла Эстонию, затем переехала в Россию и встала в пару к Александру Эньерту, с которым они выиграли серебряные медали Олимпиады в Корее.

Наталье 27 лет, ее новый партнер будет моложе нее.