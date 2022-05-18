В Канаде не в курсе планов Забияко по выступлению за сборную страны

В Федерации фигурного катания Канады заявили, что не контактировали с фигуристкой Натальей Забияко по поводу выступления за сборную страны.

«Skate Canada не связывалась с этой парой. В настоящее время наша федерация не располагает дополнительной информацией», - приводит сообщение организации Sport24.ru.

Напомним, до 2014 года Забияко представляла Эстонию, затем переехала в Россию и встала в пару к Александру Эньерту, с которым они выиграли серебряные медали Олимпиады в Корее.

Наталье 27 лет, ее новый партнер будет моложе нее.