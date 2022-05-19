Алена Савченко стала главным тренером сборной Нидерландов по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка в парном катании Алена Савченко назначена главным тренером сборной Нидерландов по фигурному катанию.

«Я хочу помочь новому поколению, дать им новые возможности, и я хочу внести свой вклад в то, чтобы сделать наш вид спорта более популярным в этой стране. Здесь много талантов. На данный момент группа формируется, и некоторые фигуристы уже решили присоединиться к нам. Я напишу для них программы.

Для спортсменов, которые остаются с личными тренерами, я составлю годовой план выступления на соревнованиях. Все будет тщательно обсуждаться с другими специалистами. Я буду работать с ассистентом и другими тренерами и вне льда», - приводит слова Савченко Schaatsen.

Напомним, Алена завоевала золото Олимпийских игр в паре с Бруно Массо. Кроме того, фигуристка является чемпионкой мира.