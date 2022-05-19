Тарасова верит, что Савченко достигнет успехов на посту наставника сборной Нидерландов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала назначение олимпийской чемпионки Алены Савченко на пост главного тренера сборной Нидерландов.

«Савченко тот человек, который обязательно будет работать с успехом! Поднять сборную до олимпийских высот? Она все может! Но я даже не знаю, рада ли я за нее или нет», - приводит слова Тарасовой «Чемпионат».

Напомним, Алена завоевала золото Олимпийских игр в паре с Бруно Массо. Кроме того, фигуристка является чемпионкой мира.