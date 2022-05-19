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Тарасова верит, что Савченко достигнет успехов на посту наставника сборной Нидерландов

О назначении олимпийской чемпионки на тренерский пост команды стало известно накануне
19 мая 2022 11:52
автор: Александр Шульгин

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала назначение олимпийской чемпионки Алены Савченко на пост главного тренера сборной Нидерландов.

«Савченко тот человек, который обязательно будет работать с успехом! Поднять сборную до олимпийских высот? Она все может! Но я даже не знаю, рада ли я за нее или нет», - приводит слова Тарасовой «Чемпионат».

Напомним, Алена завоевала золото Олимпийских игр в паре с Бруно Массо. Кроме того, фигуристка является чемпионкой мира.

источник: Чемпионат.com
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