Жулин признался, что не знал о существовании сборной Нидерландов по фигурному катанию

Серебряный призер Олимпийских игр в фигурном катании Александр Жулин высказался о назначении Алены Савченко на пост главного тренера сборной Нидерландов.

«Впервые слышу о такой сборной! Думаю, ей положили хорошую зарплату. Почему нет? Бьорндален прекрасно тренирует сборную Китая - норвежца там озолачивают. Думаю, в наше нелегкое время есть шикарный выбор. Может, скоро мы услышим о голландских фигуристах.

Мы не знаем, какой тренер из Савченко. Могу сказать по своему опыту, что тренер и фигурист - абсолютно две разные профессии. Поэтому надо будет смотреть, как у нее будет получаться. Не факт, что она станет великим тренером. Это не так просто», - приводит слова Жулина «Чемипонат».

Напомним, о назначении Савченко стало известно накануне.

В бытность фигуристкой, Алена завоевала золото Олимпийских игр в паре с Бруно Массо. Кроме того, спортсменка является чемпионкой мира.