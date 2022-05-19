Буянова заявила, что ее серьезно беспокоит здоровье Косторной

Тренер фигуристки Алены Косторной - Елена Буянова призналась в том, что у нее вызывает серьезные опасения здоровье спортсменки в преддверии подготовки к новому сезону.

«Могу сказать определенно: на данный момент меня беспокоит только одно - здоровье Алены. Я переживаю лишь из-за него и очень хочу, чтобы его хватило для капитальной работы. Настоящего результата мы сможем добиться только так», - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Напомним, Косторная перешла к Буяновой от Этери Тутберидзе, уйдя из «Хрустального» уже во второй раз в своей карьере. В перерыве между тренировками у Тутберидзе Косторная занималась у Евгения Плющенко вместе с Александрой Трусовой.