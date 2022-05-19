Депутат Госдумы Роднина объяснила, почему не считает Валиеву олимпийской чемпионкой

Депутат Государственной думы Ирина Роднина заявила, что не считает Камилу Валиеву олимпийской чемпионкой.

«Если всем хочется, то пускай называют Валиеву олимпийской чемпионкой. Но разве у нее есть золотая олимпийская медаль? Сначала надо дождаться завершения расследования, а уже потом давать звания», - приводит слова Родниной Sport24.ru.

Напомним, фигуристка стала участницей допинг-скандала на Олимпиаде в Пекине. После того, как ее декабрьская проба дала положительный результат на триметазидин, в МОК заявили, что результаты олимпийских соревнований будут считаться предварительными до окончания расследования. В турнире одиночниц россиянка не смогла завоевать медаль.