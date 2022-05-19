Гендиректор ВАДА заявил, что по делу Камилы Валиевой организация ждет решения РУСАДА

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли, сообщил, что организация ждет решения РУСАДА по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Я не могу комментировать идущее дело, оно расследуется РУСАДА, мы ждем решения, чтобы рассмотреть, соответствует ли оно кодексу и нужно ли подавать апелляцию. Оно у нас на радаре, мы ждем информацию из России», - приводит слова Ниггли РИА Новости.

Напомним, что на прошедшей Олимпиаде в Пекине Валиева стала победительницей командного турнира. После этого стало известно, что в декабре 2021 года 15-летняя спортсменка сдала положительную допинг-пробу. В ее тесте было найдено запрещенное вещество – триметазидин.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил россиянку до одиночных соревнований, в которых она заняла четвертое место.