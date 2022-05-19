Рудковская - о Забияко: Она понимает, что в России ей ничего не светит

Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская отреагировала на информацию о том, что Наталья Забияко возобновляет карьеру в статусе канадской спортсменки.

«Она понимает, что в России ей ничего не светит при такой конкуренции, когда две такие пары у Москвиной, у Тутберидзе. Конкуренция будет бешеная, как и у девушек, но осуждать ее после того, как она четыре года не выступала и сейчас будет кататься за другую страну - это негуманно и неправильно», - приводит слова Рудковской Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что новым партнером Забияко станет канадский фигурист Закари Дэйлман, младший брат бронзовой медалистки чемпионата мира 2017 года Габриэль Дэйлман. Забияко и Дэйлман будут представлять Канаду и тренироваться в этой стране у Бруно Маркотта.

Напомним, до 2014 года Забияко представляла Эстонию, затем переехала в Россию и встала в пару к Александру Эньерту, с которым они выиграли серебряные медали Олимпиады в Корее.

Наталье 27 лет, ее новый партнер будет моложе нее.