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Татьяна Тарасова: Савченко поднимет уровень фигурного катания в Нидерландах

Олимпийская чемпионка возглавила национальную команду.
19 мая 2022 23:38

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о назначении олимпийской чемпионки Алены Савченко на пост главного тренера сборной Нидерландов.

«Савченко справится с любыми обязанностями, ее назначение абсолютно заслуженно. Она поднимет уровень фигурного катания в Нидерландах, она выдающаяся фигуристка и прекрасная женщина», - приводит слова Тарасовой РБК.

Ранее Савченко сказала: «Для спортсменов, которые остаются с личными тренерами, я составлю годовой план соревнований. Все будет плотно обсуждаться с другими тренерами. Я буду работать с ассистентом и специалистами вне льда».

источник: РБК
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