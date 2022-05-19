Татьяна Тарасова: Савченко поднимет уровень фигурного катания в Нидерландах

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о назначении олимпийской чемпионки Алены Савченко на пост главного тренера сборной Нидерландов.

«Савченко справится с любыми обязанностями, ее назначение абсолютно заслуженно. Она поднимет уровень фигурного катания в Нидерландах, она выдающаяся фигуристка и прекрасная женщина», - приводит слова Тарасовой РБК.

Ранее Савченко сказала: «Для спортсменов, которые остаются с личными тренерами, я составлю годовой план соревнований. Все будет плотно обсуждаться с другими тренерами. Я буду работать с ассистентом и специалистами вне льда».