Тарасова назвала убийством фигурного катания возможное продление отстранения россиян

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о возможном недопуске российских фигуристов к участию в соревнованиях в следующем сезоне.

«Если Россию не допустят и в следующем сезоне, то это будет убийство фигурного катания. Хамство по отношению к нашим фигуристам не знает никаких границ», - приводит слова Тарасовой Sport24.

Ранее ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за политической ситуации в мире. Таким образом, сборная России пропустила чемпионат мира во французском Монпелье и мировое первенство среди юниоров в эстонском Таллине.