Бах заявил, что МОК ждет скорого разрешения дела Валиевой от ВАДА и ITA

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался по поводу текущей ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

– Мы в контакте с ВАДА и ITA по этому вопросу. Дело на контроле антидопинговых служб, МОК не имеет к этому отношения. Но мы им дали понять, что ждем скорого разрешения этого дела. Как только это случится, мы проведем церемонию награждения, – цитирует Баха «РИА Новости».

Напомним, что на прошедшей Олимпиаде в Пекине Валиева стала победительницей командного турнира. После этого стало известно, что в декабре 2021 года 15-летняя спортсменка сдала положительную допинг-пробу. В ее тесте было найдено запрещенное вещество – триметазидин.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил россиянку до одиночных соревнований, в которых она заняла четвертое место.