Медведева не хочет защищать российских фигуристов на конгрессе ISU

Серебряный призер Олимпийских игр в фигурном катании Евгения Медведева ответила на вопрос, не собирается ли она отстаивать позиции российских фигуристов на предстоящем конгрессе ISU.

«Если где-то понадобится моя помощь, если меня об этом попросят, то я уже буду рассматривать это предложение. Но свою кандидатуру я никуда не выдвигала и не собираюсь этого делать», - приводит слова Медведевой Sport24.ru.

Напомним, в конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях, а также лишить эти страны права проведения турниров, ранее запланированных на их территории, в результате чего Россия и Белоруссия за редким исключением оказались изолированы от мирового спорта.