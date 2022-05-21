ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Медведева не хочет защищать российских фигуристов на конгрессе ISU

Спортсменка не будет проявлять инициативы попытаться повлиять на ситуацию с отстранением россиян
21 мая 2022 22:24
автор: Александр Шульгин

Серебряный призер Олимпийских игр в фигурном катании Евгения Медведева ответила на вопрос, не собирается ли она отстаивать позиции российских фигуристов на предстоящем конгрессе ISU.

«Если где-то понадобится моя помощь, если меня об этом попросят, то я уже буду рассматривать это предложение. Но свою кандидатуру я никуда не выдвигала и не собираюсь этого делать», - приводит слова Медведевой Sport24.ru.

Напомним, в конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях, а также лишить эти страны права проведения турниров, ранее запланированных на их территории, в результате чего Россия и Белоруссия за редким исключением оказались изолированы от мирового спорта.

источник: Sport24.ru
Это интересно:
Медведева не хочет защищать российских фигуристов на конгрессе ISU
Спортсменка не будет проявлять инициативы попытаться повлиять на ситуацию с отстранением россиян
21.05.2022 22:24
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Бах заявил, что МОК ждет скорого разрешения дела Валиевой от ВАДА и ITA
Ранее в крови фигуристки был обнаружен запрещенный препарат.
20.05.2022 20:19
Фигурное катание
автор: Владислав Корегин
Тарасова назвала убийством фигурного катания возможное продление отстранения россиян
Сборная России не имеет права участвовать в международных соревнованиях.
20.05.2022 10:39
Фигурное катание
Татьяна Тарасова: Савченко поднимет уровень фигурного катания в Нидерландах
Олимпийская чемпионка возглавила национальную команду.
19.05.2022 23:38
Фигурное катание
Рудковская - о Забияко: Она понимает, что в России ей ничего не светит
Ранее россиянка выступала в паре с Александром Энбертом.
19.05.2022 21:30
Фигурное катание
Гендиректор ВАДА заявил, что по делу Камилы Валиевой организация ждет решения РУСАДА
В крови фигуристки был обнаружен запрещенный препарат.
19.05.2022 19:37
Фигурное катание
Тренер Давыденко уверен, что к спортсменам с характером надо быть требовательным
Специалист привел в пример работу с чемпионом мира по фигурному катанию Галлямовым.
19.05.2022 15:06
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Депутат Госдумы Роднина объяснила, почему не считает Валиеву олимпийской чемпионкой
Спортсменка заняла первое место на Играх в Пекине в командном первенстве в составе сборной России
19.05.2022 13:59
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Буянова заявила, что ее серьезно беспокоит здоровье Косторной
Тренер и фигуристка недавно приступили к совместной работе
19.05.2022 13:07
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Жулин признался, что не знал о существовании сборной Нидерландов по фигурному катанию
Команду возглавила олимпийская чемпионка Алена Савченко
19.05.2022 12:12
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
«Перед сезоном никто бы не поверил, что мы займем второе место». Артур Юсупов — о серебре «Сочи»
Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов после победы над «Динамо» (5:1) рассказал о том, как его команда пришла к историческому для нее результату.
«Верю в мечту, что вернусь в «Спартак». Глушаков — после победы над красно-белыми
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после матча 30-го тура со «Спартаком» (2:1) рассказал о своем голе, расширении РПЛ и Кубке лиги.
Федотову и Карпину — пятерка, Федуну — неуд, Слуцкому — кол! Итоги РПЛ-2021/22
Сезон Российской Премьер-Лиги только завершился, а уже можно делать прогнозы, кто станет чемпионом через год.
Гол? Нет. Штанга! Как Слуцкий вылетел с «Рубином» из РПЛ из-за не забитого на 103-й минуте пенальти
Развязка чемпионата РПЛ, особенно в той части, которая касалась борьбы за выживание, получилась по-настоящему огненной.
Шварц — капут! Как «Сочи» Федотова в пух и прах разбил в Москве «Динамо» в матче за серебро
Бело-голубые в 30-м туре крупно проиграли на своем поле сочинцам (1:5) и пропустили их на второе место в итоговой таблице РПЛ.
Джокович отдаст первую ракетку Медведеву или Звереву. Что означает отмена рейтинга на Уимблдоне из-за «русского бана»
Ассоциации теннисистов-профессионалов –мужская АТР и женская WTA – решили не начислять никому рейтинговых очков за Уимблдон-2022, который пройдет в Лондоне с 27 июня по 10 июля. Это ответ на отстранение от турнира игроков из России и Белоруссии.
«Серебро возьмет «Динамо», Слуцкий победит «Уфу» и… никто не вылетит». Ловчев — о заключительном туре РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев предложил «Плеймейкеру» свой расклад на ключевые матчи заключительного тура РПЛ, которые начнутся одновременно 21 мая в 17:00 (мск).
Михаил Мамиашвили: Лига Поддубного станет мировым достоянием! А зачинщиков драки ждет суровое наказание
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в эксклюзивном интервью «Плеймейкеру» подвел итоги дебютного турнира Борцовской лиги Поддубного в Москве и прокомментировал неприятный инцидент с участием спортсменов и болельщиков, случившийся в первый из двух дней соревнований.
Ведущий Пореченков и красивая победа великого Власова на десерт! Итоги первого турнира Борцовской лиги Поддубного
На арене Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского прошли финальные поединки первого международного турнира в рамках «Борцовской лиги Поддубного».
Казахстан — хуже всех, даже Великобритании… Итоги 8-го дня ЧМХ-2022
Большинство топ-сборных 20 мая на чемпионате мира по миру отдыхали. К их числу не относились хозяева турнира финны, которые, впрочем, не сильно перетрудились в матче с британцами.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика