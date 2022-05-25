«Свет в конце туннеля». Бестемьянова ждет решения о допуске российской делегации на конгресс ISU

Олимпийская чемпионка в фигурном катании Наталья Бестемьянова объяснила, почему с нетерпением ждет ближайшего заседания конгресса ISU.

«В первый день будет голосование, допустят ли федерацию к участию в самом конгрессе, так что ждем 6 июня. Если нас допустят, это будет свет в конце туннеля для спортсменов», - приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

Напомним, в настоящее время согласно февральским рекомендациям МОК российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях. По этой причине россияне уже вынуждены были пропустить чемпионат мира во французском Монпелье.

ФФККР обращалась в CAS с иском о снятии санкций, однако дата разбирательства пока не назначена.