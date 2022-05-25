Горшков переизбран на пост президента ФФККР

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков переизбран на пост руководителя организации.

Как сообщает официальный сайт ФФККР, 75-летний функционер будет руководить федерацией до 2026 года. Свой пост сохранил генеральный директор организации Александр Коган. Оба были избраны единогласно.

Добавим, что голосование состоялось на отчетно-выборной конференции, которая состоялась 25 мая в Москве.

Напомним, что Горшков занимает пост президента ФФККР с 2010 года. Он уже дважды переизбирался на пост президента организации.