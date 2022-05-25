«Жду процветания федерации». Тарасова - о результатах выборов главы ФФККР

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на переизбрание Александра Горшкова на пост главы Федерации фигурного катания на коньках России.

Отметим, что 75-летний функционер был единственным кандидатом на эту должность. Он возглавляет ФФККР с 2010 года.

«Я теперь вновь жду процветания нашей федерации», - приводят »РИА Новости» слова Тарасовой.

Добавим, что генеральный директор организации Александр Коган также сохранил свой пост. Вместе с Горшковым они переизбраны на четырехлетний срок.