Мишин желает, чтобы его содружество с Горшковым продолжалось бесконечно

Заслуженный тренер России Алексей Мишин отреагировал на переизбрание Александра Горшкова на пост главы ФФККР.

Отметим, что 75-летний функционер был единственным кандидатом на эту должность. Он возглавляет ФФККР с 2010 года.

«Я знаком с Сашей Горшковым и Александром Георгиевичем Горшковым всю свою спортивную жизнь и хочу, чтобы наше содружество продолжалось бесконечно», - приводит слова Мишина «СЭ»

Добавим, что генеральный директор организации Александр Коган также сохранил свой пост. Вместе с Горшковым они переизбраны на четырехлетний срок.