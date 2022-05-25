Слуцкая - о переизбрании Горшкова: Что-то менять пока не особо нужно

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая отреагировала на переизбрание Александра Горшкова на пост главы ФФККР.

Отметим, что 75-летний функционер был единственным кандидатом на эту должность. Он возглавляет ФФККР с 2010 года.

«На сегодняшний день федерация работает, результат мы видим, поэтому что-то менять пока не особо нужно», - приводит слова Слуцкой «СЭ».

Добавим, что генеральный директор организации Александр Коган также сохранил свой пост. Вместе с Горшковым они переизбраны на четырехлетний срок.