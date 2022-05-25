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Слуцкая - о переизбрании Горшкова: Что-то менять пока не особо нужно

Ранее функционер был переизбран на пост президента ФФККР.
25 мая 2022 17:58

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая отреагировала на переизбрание Александра Горшкова на пост главы ФФККР.

Отметим, что 75-летний функционер был единственным кандидатом на эту должность. Он возглавляет ФФККР с 2010 года.

«На сегодняшний день федерация работает, результат мы видим, поэтому что-то менять пока не особо нужно», - приводит слова Слуцкой «СЭ».

Добавим, что генеральный директор организации Александр Коган также сохранил свой пост. Вместе с Горшковым они переизбраны на четырехлетний срок.

источник: «Спорт-Экспресс»
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