Горшков - о переходе Забияко в сборную Канады: Мы не получали запрос из канадской федерации

Президент ФФККР Александр Горшков прокомментировал желание российской фигуристки Натальи Забияко выступать за Канаду.

«Заявления фигуристки недостаточно для того, чтобы начать хотя бы о чем-то говорить. Надо сначала получить запрос от национальной федерации, куда переходит спортсмен. Мы такого запроса от канадской федерации не получали», - приводит слова Горшкова Sport24.

Ранее сообщалось, что новым партнером Забияко станет канадский фигурист Закари Дэйлман, младший брат бронзовой медалистки чемпионата мира 2017 года Габриэль Дэйлман. Забияко и Дэйлман будут представлять Канаду и тренироваться в этой стране у Бруно Маркотта.

Напомним, до 2014 года Забияко представляла Эстонию, затем переехала в Россию и встала в пару к Александру Эньерту, с которым они выиграли серебряные медали Олимпиады в Корее.

Наталье 27 лет, ее новый партнер будет моложе нее.