Слуцкая - о Горшкове: Он хорошо справляется со своей работой, я за него очень рада

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва отреагировала переизбрание Александра Горшкова на пост главы Федерации фигурного катания на коньках России.

Отметим, что 75-летний функционер был единственным кандидатом на эту должность. Он возглавляет ФФККР с 2010 года.

«Нет пока лучшей альтернативы, поэтому я поддерживаю Горшкова. Он хорошо справляется со своей работой, я за него очень рада», - приводит слова Бобровой Metaratings.ru.

Добавим, что генеральный директор организации Александр Коган также сохранил свой пост. Вместе с Горшковым они переизбраны на четырехлетний срок..