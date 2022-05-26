Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о периоде в жизни, когда она хотела закончить карьеру.

«Был только один раз, когда я думала, что закончу. Это было в карантин, и я думала, что никак не смогу восстановиться. Я даже искала школы с определенным уклоном», = сказала Косторная в эфире радио «Первое спортивное».

Напомним, что в декабре 2021 года спортсменка получила перелом правой руки, из-за которой была вынуждена пропустить чемпионат России и не отобралась на Олимпийские игры в Пекине.

Также не так давно Косторная покинула команду заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе и теперь будет заниматься под руководством Елены Буяновой в ЦСКА.