Косторная заявила, что не собирается менять гражданство: Я патриот России

Российская фигуристка Алена Косторная призналась, что не задумывалась о смене гражданства из-за отстранения отечественных спортсменов от международных соревнований.

«Были мысли ли сменить гражданство? Мысли у меня такой не было. Я представляю свою страну, я патриот своей страны и ничего менять не собираюсь», - сказала Алена в эфире радио «Первое спортивное».

Напомним, что в декабре 2021 года спортсменка получила перелом правой руки, из-за которой была вынуждена пропустить чемпионат России и не отобралась на Олимпийские игры в Пекине.

Также не так давно Косторная покинула команду заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе и теперь будет заниматься под руководством Елены Буяновой в ЦСКА.