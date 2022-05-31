Сихарулидзе пообещал разобраться в конфликте Нугумановой с Рукавицыным

Глава Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Антон Сихарулидзе недоволен излишним вниманием общественности и прессы к скандальной ситуации вокруг фигуристки Елизаветы Нугумановой и тренера Евгения Рукавицына.

«Мне кажется, что слишком большое внимание уделяется сейчас ситуации вокруг Елизаветы Нугумановой. Мы поговорим со спортсменкой и тренером, но градус обсуждения стоит снизить.

Приятно, что фигурное катание пользуется таким вниманием со стороны журналистов и болельщиков, но все же стоит сделать акцент на спортивной составляющей», - приводит слова руководителя «РИА Новости».

Напомним, ранее Нугуманова призналась, что испытывала хейт со стороны Рукавицына, который называл ее толстой и говорил, что спортсменка не сможет ничего добиться в фигурном катании.