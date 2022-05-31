Тихонов одобрил желание Загитовой стать спортивным функционером

Четырехкратный олимпийский чемпион в биатлоне Александр Тихонов прокомментировал желание фигуристки Алины Загитовой стать спортивным функционером.

«Сейчас в спорте натолкали людей: сыновей, дочерей и непонятно кого, потом спрашивают, почему у нас в спорте такие проблемы. Алина человек спорта, она этого заслужила, она не лезет в грязную политику, как остальные лезут в Госдуму, молодец. Спортивный функционер - это ее. Она делает свой выбор, молодец!», - приводит слова ветерана Metaratings.

Напомним, Загитова является обладательницей всех титулов в фигурном катании: спортсменка является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы.

На последней Олимпиаде в Пекине Алина работала в качестве эксперта.